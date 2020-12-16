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Anlamlı kampanya

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesine yönelik anlamlı bir kampanya başlattı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:32
Anlamlı kampanya

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, hayata geçirdiği ilklere bir yenisini daha ekledi. Başkan Açıkel, kendisinin ve belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kampanya başlattı. Başkan Açıkel, Milli Piyango bileti almak yerine, ihtiyaç sahibi çocukların kışlık mont ihtiyacının alınabileceğine vurgu yaptı. Açıkel, ‘’Nasıl olsa çıkmayacak bir bilet yerine, çocuklarımız için kaban alalım. Biz biraz aldık, siz de alır mısınız? Bu kış sıcak geçsin’’ ifadelerini kullandı. Başkan Açıkel, her yıl tüm binlerce kişinin Milli Piyango bileti almasına karşın ‘Çıkar umutlarının’ yılbaşı gecesinde yok olduğunu, istisnalar dışında kimseye bir paranın çıkmadığını hatırlattı. Başkan Açıkel, ‘’Bizde bilet alınması, şans oyunlarına para harcanması yerine ilçemizde muhtaç çocuklarımızın kışlık ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyoruz. Bu yönde halkımıza çağrıda bulunduk. Bu çağrımızın da ilçemiz halkı tarafından karşılık bulacağına yürekten inanıyorum’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
ANLAMLI KAMPANYA
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