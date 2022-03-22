Anlamlı günde anlamlı program

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Anma Programında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canını feda eden şehitler minnet ve rahmetle anıldı. Düzenlenen programa Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Yozgatlılar Derneği Onursal Başkanı Mustafa Çağan, dernek yöneticileri ve davetliler katıldı. Program öncesi davetlilere Çanakkale Savaşlarının devam ettiği süreçte askerlerin karavanasında yer alan hoşaf ikramında bulunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Programın açılış konuşmasını yapan 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, “Çanakkale’de kendisinden kat kat güçlü düşmana karşı Türk milletinin azim, inanç, vatan sevgisi, dayanışma ile imanla düşmanı hüsrana uğratarak unutulmaz bir zafere imza atıldı. Böylesi bir zaferin 107’nci yıl dönümü kutluyoruz. Bizlerde Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ile ortaklaşa bu anlamlı günde anlamlı bir program yapmak istedik. Davetlerimizi kırmayarak programımıza katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Türk’ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, “Çanakkale Zaferi, dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve de Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk Milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesidir. Birinci Dünya Savaşı’nı galip bitirmek isteyen ve gemileriyle Çanakkale Boğazını geçip İstanbul’u almak isteyen düşman kuvvetlerine karşı kahraman ordumuz, İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı’nda aylar boyunca devam eden bir dizi deniz ve kara savaşı yapmıştır. 300 bin askerimizin şehit olduğu bu savaşlarda, düşman donanmaları çok ağır kayıplar vererek geri çekilmişlerdir. Çanakkale boğazını gemilerle geçemeyeceklerini anlayan düşman kuvvetleri, bu kez topraklarımıza karadan girmeyi denemişler böylece İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer bazı sömürge ülkelere ait ve anzak adı verilen askeri güçler, 25 Nisan 1915 günü karadan çıkarma yapmaya başlamışlardır. Böylesi bir günde cephanesi biten askerlerine karşı 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk ‘süngü tak’ emrini vererek yıllarca Türk Milletinin hafızasından silinmeyecek olan ‘Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir’ sözlerini söylemiştir. Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin her türlü engelleri aşabileceğinin en güzel örneğidir. Çanakkale Zaferi ile birlikte, Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı zafer gününde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her zaman destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ruhlarınız şad olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Açış konuşmalarının ardından şehitler için Kur’an tilaveti yapılarak dualar edildi. Çanakkale gazisi merhum İsmail Aysu’nun kızı 78 yaşındaki Saniye Aysu, babasına ait hatıraları anlatan duygusal bir konuşma yaptı. Çanakkale Zaferi’ni anlatan tiyatro sahnelendiği program Türk halk müziği sanatçılarının kahramanlık türkülerini seslendirdiği konserle son buldu.

