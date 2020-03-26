Anlamlı destek

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ŞEFAATLİ ilçesinin Kaykılı köyünde, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini köyün imamı yapıyor.

26 Mart 2020 Perşembe 03:23
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Kaykılı köyü imam hatibi Ebuzer Özdemir, yeni tip korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor. Köyde her gün haneleri dolaşarak ihtiyaçları listeleyen Özdemir, kendi aracı ile 12 kilometre mesafedeki Şefaatli ilçesinden aldığı malzemeleri vatandaşlara teslim ediyor. Özdemir, yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma imkanı olmadığı için onların ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi. Vatandaşlar da yaptığı hizmetten dolayı Özmedir'e teşekkür etti.

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