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ANLAMLI DESTEK

SARIKAYA Belediyesi, Covit-19 salgını tedbirleri nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın imdadına koştu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:00
ANLAMLI DESTEK

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı son genelgeyle kahvehane, kıraathane ve çay bahçelerinin faaliyetlerine durdurma kararı alması üzerine küçük esnafın mağdur olmaması için harekete geçen Sarıkaya Belediyesi, ilçede bulunan işletmelere 500 lira nakit yardımında bulundu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, korona virüs salgını sebebiyle yayınlanan genelge sonucu işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik olarak zor günler yaşayan esnafa destek olmak amacıyla 500 lira nakit yardımı yapacaklarını açıkladı. Açıkel, ‘’İlçemizde çay ocağı işleten yaklaşık 25 esnafımıza aylık 500 lira tutarındaki pandemi desteklerimizi ilettik. Kendilerinin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında ve destekçileri olacağımızı bildirdik’’ dedi.

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