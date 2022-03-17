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Anlamlı buluşma

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ile 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından 19 Mart Cumartesi günü ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma’ programı Kayseri' de düzenlenecek.

17 Mart 2022 Perşembe 00:30
Anlamlı buluşma

Yapılacak olan proje ile anlamlı bir organizasyona imza atıklarını belirten Kayseri Yozgatlılar Federasyonun Başkanı Deniz Çağan,” 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile ortaklaşa yürütmüş olduğumuz programda o günlerde verilen milli mücadele ruhu bir kez daha anlatılacak. 19 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezinde ‘ 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma’ düzenlenecek olan programda birçok etkinlik yer alacak” dedi. 
Yapılacak programın içeriği ile ilgili bilgi veren Çağan, “Açış konuşmalarıyla başlayacak olan programda şehitlerimiz için Kur’an Tilaveti ve dua okunacak. Programda bir gazi yakınının o dönemi anlatacağı konuşmasının ardından eşsiz zaferin konu edileceği sinevizyon gösterisi ve Çanakkale türküleri seslendirilecek. Programda ayrıca, salona gelen davetlilere, Çanakkale Savaşlarının devam ettiği süreçte askerlerin karavanasında yer alan hoşaf ikramında bulunulacaktır. Düzenlemiş olduğumuz programımıza tüm halkımız davetlidir” dedi. 

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