ANLAMLI AÇILIŞ



Törene, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Maliye eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar, Emniyet eski Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, İçişleri eski Bakanı Osman Güneş, Yozgat Milletvekili Ali Keven, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz de katıldı. Konuklar arasında bulunan Prof. Dr. Hakkı Acun, program sonrasında geldiği Yozgat’taki evinde geçirdiği kalp krizi sunucunda hakkın rahmetine kavuştu.

Kuran’ı Kerim okunması ile başlayan programda, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, Sorgun İlçesi Ağcın ve Günpınar köyleri arasında yaptırılan çeşme, mescid ve mesire alanının yapılış aşamasını anlattı. Ergin, “Buranın peyzajının yapılması için sayın Rektörden rica ettim. Bozok Üniversitesinden Peyzaj ve mimarı görevlendirirdi. Burayı gördüler ölçüleri aldılar ve plan yaptılar. Orman genel müdürlüğünden 850 tane fidan aldık. Sorgun Belediyesi ve Yozgatlı hemşerilerimizin desteği ile fidan sayısını bin adedin üzerine çıkardık. Kış şartlarından dolayı dikemedik. Bu görünen fidanları Mart ayında diktik. İnşallah fidanlar büyüdüğünde buraları yeşile bürünmüş olacak” dedi.

Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar da, ‘’45 yıl önce bir temenninin gerçekleşmesinde hep birlikte oluyoruz. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetler kolay değil. Burada bir hizmete ne kadar değerli insanların, civarda oturanların emeği geçti. Bundan sonra bunun yaşatılmasıdır” diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, hayırlı ve güzel bir hizmeti görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Arslan, “Bizler iyiden, güzelden, haktan yana bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeyiz. İyi ve güzel şeyler yaparak amel defterimizin açık kalmasını umut ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesin hayırlarını nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise, “Vakıf bizim medeniyetimizin bir ürünüdür. Öyle bir üründür ki öldükten sonra da menfaatini hayrını devam ettiren bir gelenektir. Kültürümüzden gelen bu geleneği devam ettirmek lazım... Bugün yürüttüğümüz makamlar, mevkiler hepsi geçici. Kalıcı olan sadakayı cariye dediğimiz öldükten sonra devam edilecek bir hayır kapısının açılmasıdır. Vakıflar yerel yönetim birimidir. Vakıf kültürünü ayağa kaldıralım. Merhum Ahmet Efendinin bir işareti ile bugün yapılan bir çalışma vakıf içerisinde biçimlenmiştir. Kıyamete kadar buradan yararlanacaklara bir hayır kapısı oluşturacaktır. Çocuklarımıza evlatlarımıza kültürümüzü anlatmamız lazım. Bu hizmetin ortaya çıkmasında destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

