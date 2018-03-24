ANKARA’YI SALLADIK

Yozgat’ın tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stant ile fuarı gezenlerin uğramadan geçmediği alanlardan birisi olarak dikkat çekti. Fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, “Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek ilginç bir denemeyi göreceğiz. Belediye Başkanımızın da ifade ettiği yeni fuar alanı bitirildiğinde, yaklaşık 400 kilo olan bugünkü baklavayı 800 kiloya taşımanız lazım. Sanat değerinde büyük bir birikime sahip Türkiye’de binlerce yıllık bir mutfak birikimimiz var. Bunun dünya turizmine kazandırılarak, önemli bir ilgi alanı haline gelmesini temin etmeliyiz” dedi.

Etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kaymakamlar, Belediye Başkanları ile bazı ilçe yöneticileri de iştirak etti. Yozgat’ın yöresel ürünleri başta olmak üzere Roma Hamamı, Saat Kulesi, Çapanoğlu Büyük Cami gibi kültürel figürlerin yanı sıra Akdağmadeni ilçesinde çıkarılan salep bitkisi çayı ve Aydıncık’ta çıkarılarak hediyelik eşya haline getirilen ametist taşının tanıtımı yapıldığı fuarda, Yozgat standı, en dikkat çeken stant oldu, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Amaçlarının fuarlar sayesinde Yozgat’ın tarihi güzelliklerini Türkiye ile paylaşmak olduğunu belirten Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “En büyük amacımın Yozgat’ın tanıtımı olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Daha önce İstanbul’da düzenlenen EMİT fuarına katıldık, Şimdi Ankara fuarındayız. Geçen yıl da bu fuarla katılmıştık. O zaman biraz acemi sayılırdık ama artık profesyonelleştik. Amacımız Yozgat’ın tarihini doğal güzelliklerini Türkiye ile paylaşmak. Yozgat termal kongre ve spor turizminin adresi olacak. Standımız herkesin beğendiği bir stant. Burada asıl amaç Yozgat’ın değerlerini tanıtmaktı. Daha büyük turizm fuarlarında Yozgat’ı yetirince tanıtmaya çalışacağız” dedi.

Stantta en ilgi çeken figürlerin başında Sarıkaya Tarihi Roma Hamamı oldu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, "Yozgat Valiliğinin destekleriyle açılan standın ana teması Sarıkaya Roma Hamamı oldu. Sarıkaya Roma Hamamı iki bin yıldır insanlara şifa dağıtan termal suyuyla ayakta duruyor. Biz de hem ülke dışında hem ülke içinde buranın tanıtımını yapmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Aydıncık ilçesindeki atölyelerde işlenen yarı değerli taşlardan yapılan takı tasarım ürünleri de katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

