Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052

ANKARA’YI SALLADIK

YOZGAT Valiliği tarafından hazırlanan stant, Ankara’da düzenlenen TravelExpo 3’üncü Uluslararası Turizm Fuarı’nda ilgi odağı oldu.

ANKARA’YI SALLADIK

YOZGAT Valiliği tarafından hazırlanan stant, Ankara’da düzenlenen TravelExpo 3’üncü Uluslararası Turizm Fuarı’nda ilgi odağı oldu.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
2 Okunma
ANKARA’YI SALLADIK

Yozgat’ın tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stant ile fuarı gezenlerin uğramadan geçmediği alanlardan birisi olarak dikkat çekti. Fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, “Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek ilginç bir denemeyi göreceğiz. Belediye Başkanımızın da ifade ettiği yeni fuar alanı bitirildiğinde, yaklaşık 400 kilo olan bugünkü baklavayı 800 kiloya taşımanız lazım. Sanat değerinde büyük bir birikime sahip Türkiye’de binlerce yıllık bir mutfak birikimimiz var. Bunun dünya turizmine kazandırılarak, önemli bir ilgi alanı haline gelmesini temin etmeliyiz” dedi.
Etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kaymakamlar, Belediye Başkanları ile bazı ilçe yöneticileri de iştirak etti.  Yozgat’ın yöresel ürünleri başta olmak üzere Roma Hamamı, Saat Kulesi, Çapanoğlu Büyük Cami gibi kültürel figürlerin yanı sıra Akdağmadeni ilçesinde çıkarılan salep bitkisi çayı ve Aydıncık’ta çıkarılarak hediyelik eşya haline getirilen ametist taşının tanıtımı yapıldığı fuarda, Yozgat standı, en dikkat çeken stant oldu, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Amaçlarının fuarlar sayesinde Yozgat’ın tarihi güzelliklerini Türkiye ile paylaşmak olduğunu belirten Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “En büyük amacımın Yozgat’ın tanıtımı olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Daha önce İstanbul’da düzenlenen EMİT fuarına katıldık, Şimdi Ankara fuarındayız. Geçen yıl da bu fuarla katılmıştık. O zaman biraz acemi sayılırdık ama artık profesyonelleştik. Amacımız Yozgat’ın tarihini doğal güzelliklerini Türkiye ile paylaşmak. Yozgat termal kongre ve spor turizminin adresi olacak. Standımız herkesin beğendiği bir stant. Burada asıl amaç Yozgat’ın değerlerini tanıtmaktı. Daha büyük turizm fuarlarında Yozgat’ı yetirince tanıtmaya çalışacağız” dedi.
Stantta en ilgi çeken figürlerin başında Sarıkaya Tarihi Roma Hamamı oldu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, "Yozgat Valiliğinin destekleriyle açılan standın ana teması Sarıkaya Roma Hamamı oldu. Sarıkaya Roma Hamamı iki bin yıldır insanlara şifa dağıtan termal suyuyla ayakta duruyor. Biz de hem ülke dışında hem ülke içinde buranın tanıtımını yapmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.
Aydıncık ilçesindeki atölyelerde işlenen yarı değerli taşlardan yapılan takı tasarım ürünleri de katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başkan Yardımcısı Yozgat’ta
Başkan Yardımcısı Yozgat’ta
Karayolları Alarma geçti
Karayolları Alarma geçti
Huzur buldular
Huzur buldular
Kandil Yozgat’tan yayınlandı
Kandil Yozgat’tan yayınlandı
Kandil simidi dağıttılar
Kandil simidi dağıttılar
Otopark oldu
Otopark oldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim