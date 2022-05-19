Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ankara’ya ziyaret

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesi Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 23:09
Ankara’ya ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Büyük, “Kendisine kasabamız ve şahsım adına göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı Adalet Bakanlığında ziyaret eden ve Belde ile alakalı proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Büyük, “İnşallah Bakanımız himayesinde Ovakent’imizin yakın zamanda temel bir ihtiyacını gidereceğiz. Bilgilendirme yapacağız. Bakanımızın yakın ilgi ve alakasına şahsım ve belde halkım adına şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 18.05.2022 23:10
Anahtar Kelimeler:
Ankara’ya Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADAYLAR FUARDA BULUŞUYOR
ADAYLAR FUARDA BULUŞUYOR
AiLE HAFTASI KUTLANDI
AiLE HAFTASI KUTLANDI
‘Dur’ diyeceğiz
‘Dur’ diyeceğiz
Pedallar gençlik için çevrildi
Pedallar gençlik için çevrildi
Son tarih 25 Mayıs
Son tarih 25 Mayıs
Eğitimlerine devam edecekler
Eğitimlerine devam edecekler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim