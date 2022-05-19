Ankara’ya ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Büyük, “Kendisine kasabamız ve şahsım adına göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı Adalet Bakanlığında ziyaret eden ve Belde ile alakalı proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Büyük, “İnşallah Bakanımız himayesinde Ovakent’imizin yakın zamanda temel bir ihtiyacını gidereceğiz. Bilgilendirme yapacağız. Bakanımızın yakın ilgi ve alakasına şahsım ve belde halkım adına şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

