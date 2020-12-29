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ANKARA’YA YOZGATLI DAMGASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Genelkurmay kavşağına yerleştirilen ‘Kızılca Gün Anıtı' Yozgatlı heykeltıraş Aslan Başpınar tarafından tasarlanıp, belirlenen noktaya yerleştirildi.

29 Aralık 2020 Salı 00:23
ANKARA’YA YOZGATLI DAMGASI

YOZGAT Merkeze bağlı Darıca köyünde vefat eden babasının heykelini köylerindeki evlerinin bahçesine diken heykeltıraş Aslan Başpınar, başkent Ankara’da açılışı gerçekleştirilen ‘Kızılca Gün Anıtı’nın da altına imzasını attı. Yozgat’ta Atatürk Anıtı ve Nida Tüfekçi anıtını da hazırlayan Yozgatlı heykeltıraş Aslan Başpınar, 1996'da vefat eden babası Veli Başpınar'ın heykelini yapıp, Darıca köyündeki evlerinin bahçesine 2006 yılında dikmesinin ardından bir anda Yozgat’ta da ilgi odağı haline geldi. Aslan Başpınar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde, il ve ilçelerdeki birçok heykel projesine imza attı. Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk ve Nida Tüfekçi Anıtı projelerini de hayata geçiren Aslan Başpınar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Genelkurmay kavşağına yerleştirilen Kızılca Gün Anıtı'nı da yapıp, belirlenen alana yerleştirdi.
KIZILCA GÜN ANITI
Ankara Büyükşehir Belediyesince, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü anısına Genelkurmay Kavşağı'nda yaptırılan ‘27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı’ hafta sonunda açıldı. Programa Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı Ankara milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Hemşehrimiz Heykeltıraş Aslan Başpınar tarafından tasarlanan anıt, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni sembolize ediyor. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki anıtta Büyük Önder Atatürk'ün yanı sıra dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hacı Mustafa Efendi,  ilk kadın muhtar Satı Kadın da bulunuyor. 

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ANKARA’YA YOZGATLI DAMGASI
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