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Ankara’ya kaptırdık

UNESCO tarafından ‘Somut olmayan kültürel miraslar’ listesine Yozgat adına almayı planladığı Çiğdem Geleneğini biz unutunca, Ankara sahiplendi.

Ankara’ya kaptırdık

UNESCO tarafından ‘Somut olmayan kültürel miraslar’ listesine Yozgat adına almayı planladığı Çiğdem Geleneğini biz unutunca, Ankara sahiplendi.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Ankara’ya kaptırdık

Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi tarafından, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü işbirliğinde Çiğdem Şenliği düzenlendi. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri topladıkları çiğdemleri iğde ağacının dikenlerine takarak bir çiğdem ağacı oluşturup ve müzenin komşularını kapı kapı gezerek, maniler eşliğinde yağ ve bulgur topladı. Toplanan bulgur ve yağ ile çiğdem pilavı yapılıp, semtteki esnafa ve törene katılanlara ikram edildi.

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