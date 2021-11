Ankara’ya gidiyorlar

Merkezi Yozgat’ta bulunan Yurt Sendikaları temsilcileri, sendikalara getirilen yüzde 1 örgütlenme barajı ile siyasal sendikacılığa ‘hayır’ demek için Yozgat Cumhuriyet Alanı’ndan Pazar günü başlattıkları protesto yürüyüşü devam ediyor. Yozgat’tan Yerköy ilçesine ulaşan sendika temsilcileri, bugün de Sekeli köyünden Kırıkkale’nin Çongar köyüne ulaşıp, kamp yapacak. Yurt Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkez yönetimi, 19 Kasım Cuma günü Saat: 08:00’da Ankara Elmadağ hareket ederek, TBMM’ye ulaşmayı planlıyor. Yurt Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, hükümete yakın sendikaların çok iyi bir satış sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, ‘’Yurt-Sendikaları Konfederasyonu olarak biz, alanlarda ve yollarda bu siyasal, rantçı ve menfaatçi anlayışa karşı mücadele yürütmekte kararlıyız’’ dedi. Çeliksoy, her şart ve zeminde üyelerinin hakların, menfaatlerini korumaya devam edeceklerinin altını çizdi. Çeliksoy, ‘’Danıştay Mahkemesine açılmış olan 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin Yürütmesinin durdurulması davasının sonucunun ne olursa olsun Yurt Sendikalarının hizmetlerini yürütmeye, çalışmalarına devam etmeye kararlıyız. Üyelerinden her zaman olduğu gibi yine metanetli olmaları gerektiği, haklarının sonuna kadar korunup savunulacağından, herhangi bir şekilde hak kaybına uğramamaları için gereken Anayasal hakların yasalar çerçevesinde hukuki zeminde aranacağından emin olsunlar. Yurt Sendikaları Konfederasyonu olarak yapmış olduğumuz her türlü eylem ve çalışmalardan şeffaf bir şekilde ve üyelerimize ve kamuoyuna bilgilendirmeler yapılacaktır’’ ifadelerini kullandı.