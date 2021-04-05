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Ankara’ya çıkartma yaptılar

YOZGAT İl yöneticileri Ankara’ya adeta çıkartma yaparak, ilin sorunları, beklentileri konusunda fikir alışverişinde bulunup, destek talepleri görüşüldü.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:04
Ankara’ya çıkartma yaptılar

Yozgat Valisi Ziya Polat,  Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer’in öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Çapanoğlu Büyük Camii Çevre Düzenleme Projesi, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi Projesi’nin son durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmede, Yozgat Spor Vadisi 2 Etap Projesi, Yozgat Özel İdare Araç temini ile Yozgat’ın diğer projeleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirildi. 

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Ankara’ya çıkartma Yaptılar
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