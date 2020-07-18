Ankara’dan araç geldi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından bağışlanan otobüs Çayıralan ilçesine getirildi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden temin ettikleri 2015 model 29+1 otobüsün ilçeye getirdiklerini söyledi. Başkan Codar, ‘’Başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Sayın Mansur Yavaş ve emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Pandemiyi atlatalım çocuklar ve kadınlarımız öncelikli olmak üzere Çayıralan Belediyesi olarak geziler düzenleyeceğiz’’ dedi.