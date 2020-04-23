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Yozgat
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Ankara’da hilali, Yozgat’ta yıldızı…

İnternet üzerinden kullanıcıların anlık olarak izleyebildikleri TK1920 kodlu uçuşun rotasında Türk Bayrağı’nın hilali harita üzerinde Ankara’ya denk gelirken, yıldızın tamamı Yozgat üzerinde oluştu.

23 Nisan 2020 Perşembe 14:07
Ankara’da hilali, Yozgat’ta yıldızı…

Türk Hava Yolları, sosyal medya hesaplarından paylaştığı “Tarihi bir uçuşa hazır mısınız?” duyurusu ile gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açtığını duyurdu.
THY'nin, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planladığı "TK1920" kodlu özel uçuş tamamlandı.
İnternet üzerinden kullanıcıların anlık olarak izleyebildikleri TK1920 kodlu uçuşun rotasında Türk Bayrağı’nın hilali harita üzerinde Ankara’ya denk gelirken, yıldızın tamamı Yozgat üzerinde oluştu.
Bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından “Ankara semalarında hilali, Yozgat üzerinde yıldızı” şeklinde yorumlandı.

Son Güncelleme: 23.04.2020 14:31
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