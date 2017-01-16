Ankara’da büyük buluşma

Kış mevsiminde her hafta sonu bir etkinliğe ev sahipliği yapan Yozgatlı Dernekler Federasyonunda, bu kez Akdağmadeni Ortaköy Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından arabaşı buluşması düzenlendi.





Mamak Safaktepe parkı içinde bulunan Yozgatlı Dernekler Federasyonu Sosyal Tesislerinde yapılan etkinliğe çok sayıda davetli ve Ankara’da oturan Ortaköylüler katıldı. Hüseyin Büyükkaya hocanın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve eğitimci Osman Özdemir’in sunumuyla başlayan program, konuşma ve ikramlarla devam etti.





Ortaköylüler Dernek Başkanı Osman Nuri Daştan, açılış konuşmasında dernek faaliyetlerinden bahsederken Yozgatlı Dernekler Federasyon Başkanı Ahmet Koç da Federasyonun Ankara çapındaki etkinlikleri hakkında bilgi verdi.





Davete icabet eden Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, işadamlarından Onur Sentetik Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Daştan, YDF Genel Başkan Yardımcısı Sezanur Aykaç, Mamak Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Bozdağ, YOBIDAV Baskani Durak Turan Düz ve dernek yönetim kurulu üyesi İsmail Şenel de birer selamlama konuşması yaptılar.





Programda Ankara’da görev yapan Yozgatlı bürokrat ve işadamlarından Danıştay Üyeleri Mustafa Ballı, Tetkik Hakimi Ahmet Çiftçi, Batı Adliyesi Hakimi Yunus Şahin, Ankara Barosu’ndan Avukat Ali Rıza Turhal, İşadamları Ramazan Aksoy, Bilal Aydın, Yusuf Yazan, Cengiz Dönen, Murat Vural Zamir Şahin , TİKA Koordinatörü H. İbrahim Erbir, Yozgat İl Genel Meclisi eski Başkanı Ayhan Can, başbakanlıktan Eyüp Yıldırım, Ak Parti Mamak İlçe Başkan Yardımcısı Mücahit Altunok ve çok sayıda davetli katıldı.





Program sırasında içilen sıcak arabaşı çorbası insanların içini ısıtırken, program sonrasında yapılan tatlı sohbetler ve canlandırılan hatıralar da yürekleri ısıttı.



