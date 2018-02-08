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Ankara, Yozgat’ı dinledi                       

YOZGAT Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İl Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, kadın ve gençler taleplerini dinledi.

Ankara, Yozgat’ı dinledi                       

YOZGAT Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İl Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, kadın ve gençler taleplerini dinledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Ankara, Yozgat’ı dinledi                       

İl Koordinatörü Timur Yıldız başkanlığında, Planlama Birim Başkanı Mehmet Fatih Atillabey’in yönettiği toplantıya Aydıncık ilçesindeki kadın girişimciler, Yozgat TSO Kadın Girişimciler üyeleri, çalışan kadınlar, yöneticiler, Bozok Üniversitesi kadın temsilcileri katıldı.
Koordinatör Timur Yıldız, Çalışma Bakanlığı tarafından geniş katılımlı bir eylem planı hazırlandığını, bu eylem planına da tüm illerin destek vermesinin istendiğini söyledi.
Yıldız, ‘Bize iletilen bilgiler ve sorulara yanıt bulmak üzere gerçekleştirilen toplantıda, Yozgat’taki kadınlarımızın mevcut durumları, çalışmaları ve talepleri değerlendirildi.
Alınan notlar rapor haline getirilip, bakanlığımıza sunulacak.
Ayrıca, önümüzdeki hafta içerisinde daha geniş katılımlı bir toplantı yapılacaktır’ dedi.

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