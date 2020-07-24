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Anızları yakmayın!

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, vatandaşlara anızları yakmamaları için çağrıda bulundu.

24 Temmuz 2020 Cuma 00:31
Anızları yakmayın!

KADIŞEHRİ Belediye Başkanı İrfan Akın, bölgede hasat döneminin devam ettiğini, hasat sonrasında vatandaşların tarlada kalan anızları yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Başkan İrfan Akın, İlçe merkezi, mahalleler ile ilçeye bağlı köylerin arazilerinde hasattan sonra anızların yakıldığının görüldüğünü söyledi.
Başkan Akın, ‘’Hasat edilmemiş diğer tarlaların yanmasına ve toprakta telafisi mümkün olmayan zararlara neden olan bu yangınları çıkaranlar hakkında adli para cezalarının uygulanacağı, haklarında yasal işlemin yapılacağının bilinmesini tüm halkımıza duyurmak isteriz. Halkımızın bu konuda daha dikkatli olmasını önemle rica ederim’’ dedi. 

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Anızları Yakmayın!
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