Anızı yakmayın!

YOZGAT il genelinde hasat mevsiminin sonuna gelindi. Hasat sonrasında tarlada kalan anızların yakılmasının toprağın yapısını bozduğuna dikkat çekilerek, yakılmaması konusunda yapılan uyarıların da ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yakmanın tarım alanlarına zarar veren çağ dışı bir uygulama olduğunu bildirerek, “Anız yakmak toprağın verimini yakmaktır. Çiftçilerimiz, gelecek yıl alacağı verimi ve toprakta yaşayan canları düşünmeli anız ateşinden uzak durmalıdır” dedi.

Çiftçilerin tarlalarını hızlı bir şekilde ikinci ürüne hazırlamak ve toprağı daha kolay işlemek amacıyla anız yaktıklarını anlatan Bayraktar, “Anız yakmak, milli servetimiz olan doğal kaynaklarımızı, çevremizi ve geleceğimizi yok etmek demektir” diye konuştu.

Anız yakanların farkında olmadan bindiği dalı kestiğini ifade eden Bayraktar şunları söyledi:

“Anız yangınları; doğal ve tarımsal ekosistemin tahrip olmasına, topraktaki organik madde miktarının ve toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, su ve toprak erozyonunun artmasına, omurgalı ve omurgasız canlıların yok olmasına kısacası toprağın verimsizleşmesine ve doğanın ölümüne neden olmaktadır. Toprağın verimini topraktaki mineral, gübre ve biyolojik canlılar belirlemektedir. Anız yakmak, toprağın veriminin azalmasına neden olmaktadır. Anız yakan çiftçimiz, daha fazla gübre atmak zorunda kalmaktadır. Toprağa kazandırılmayan anız, daha fazla gübre kullanılmasına dolayısıyla maliyetin artmasına neden olmaktadır. Anız ateşinden uzak duran çiftçilerimiz, hem gübreden tasarruf etmekte hem de daha fazla verim almaktadır.”

Anız yakmanın, oksijen kaynağı ormanlara da zarar verdiğini belirten Bayraktar, son 5 yılda gerçekleşen 12 bin 604 orman yangından yüzde 7,8’e karşılık gelen 968’ine anız yangınlarının neden olduğunu belirtti. Bu süre zarfında, 3 bin 190 hektar ormanlık arazinin, anız yangını nedeniyle zarar gördüğünü belirten Bayraktar, “Milli servetlerimize sebebi ne olursa olsun kimsenin zarar vermeye hakkı yoktur. Dinimiz de canlıların yakılmasını, öldürülmesini haram kılmıştır. Anız yakmak binlerce canlıyı öldürmek demektir” ifadelerini kullandı.