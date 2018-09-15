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Anız yangını felaket yarattı

YOZGAT’ın Esenli köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak köye sıçradı.

Anız yangını felaket yarattı

YOZGAT’ın Esenli köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak köye sıçradı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Anız yangını felaket yarattı

Yozgat Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 7 bin balya saman yandı. Bir kamyon ve tarım aletleri zarar gördü. Önceki gün öğle saatlerinde başlayan anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bahçelerdeki otların tutuşmasıyla birlikte Esenli köyüne sıçrayan alevler, burada köy muhtarı Habip Avşar ve İbrahim Acer’e ait depolanan saman balyalarının alev almasıyla büyüdü. Park halindeki bir kamyon yandı. Yozgat Belediyesi itfaiyesi ve çevre ilçe ve beldelerden gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında köy muhtarı Habip Avşar ve İbrahim Acer’e ait olan 7 bin saman balyası tamamen yandı. Alevler iş makinesi yardımıyla saman balyalarının üzeri toprakla kapatılarak, soğutma çalışması yapıldı.

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