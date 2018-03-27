Anıtkabirdeki Bayrak Boğazlıyan’da

Anıtkabir gezisi, şehit aileleri ziyaretleri ve geri dönüşüm projeleri gibi çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklerle gündeme gelen Şükran Ana Okulu son girişimi ile dikkat çekti. Binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'in havasını okullarına taşımak için Genelkurmay Anıtkabir Komutanlığı ile yazışmalar sonucunda Anıtkabir'de dalgalanan Türk Bayrağı Boğazlıyan'a gönderildi. Okul yönetimi, Anıtkabir Komutanlığı'ndan gönderilen bu değerli ve kutsal hediyeyi özel günlerde sergileyecek. Genelkurmay'ın Bayrak jesti karşısında duygulanan ve İç Anadolu Bölgesi'ne adını yazdıran Şükran Ana Okulu Anıtkabir'den gelen Bayrağın okulda dalgalanacak olmasından dolayı gurur ve onur duydu. Ata'ya ve Türk Bayrağı'na bağımlılıklarını öğrenciler okul bahçesinde "ATAM" koreografisi oluşturarak bir kez daha gösterdi. Saygı duruşunda bulunan ve asker selamı veren öğrenciler muhteşem bir koreografiye imza attı. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Boğazlıyan'a armağan edilen bu kutsal bayrağın özel günlerde dalgalanacağını, okulda sergilenecek olmasından dolayı Genelkurmay Başkanlığı, Anıtkabir Komutanlığı'na teşekkür etti. IMKB Şükran Ana Okulu Müdürü Mehmet Durmuş ise, Anıtkabir Komutanlığı'nca gönderilen bu değerli hediyeyi özel günlerde sergileneceğini ve bu kutsal emaneti okullarının en güzel köşesinde öğrencilerle buluşturacaklarını belirtti. IMKB Şükran Ana Okulu Müdür Yardımcısı Şerafettin Uçar da, okul ve öğrencilerin heyecanlı beklediği, Anıtkabir Komutanlığı'nca özenle hazırlanan paketin içerisinde gönderilen Türk Bayrağı'nın büyük bir heyecan yarattığını belirtti. Uçar, "Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli Albayımızın bizzat kendi imzaladığı bir berat göndermişti. Beratta 'Bu bayrak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’de 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında dalgalanan bayraktır' yazılıydı. Bu bayrağın Boğazlıyan'da ve Okulda dalgalanacak olmasından dolayı büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bayrağımız 10 gün boyunca okulumuzda dalgalanacak, daha sonra özel günlerde sergilenecek" ifadelerini kullandı.

