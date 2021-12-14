Anıtkabir ziyareti

Yozgat Demokrat Dernekleri Federasyonu (YDDF) Olağan Genel Kurulu’nda tekrar başkan seçilen Mesut İbiş ve Yönetim Kurulu üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarette federasyona bağlı olan Yozgatlı köylerin dernek başkanları ve üyeler yer aldı. Mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan heyet daha sonra Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çektirdi. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan YDDF Başkanı Mesut İbiş, ‘’Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bugün manevi huzurunuza, o eşsiz ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ sözünüz ile Türklüğün onuru ve şerefi ile yaşayan Yozgat’ın asil ve kahraman halkı olarak çıkmış bulunmaktayız. Sizin fikirleriniz ve duygularınız doğrultusunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni, bağımsızlığı var olmanın yegane koşulu kabul etmiş insanları olarak yaşatmaya devem ettiğimizi bilmenizi isteriz. Kurmuş olduğunuz eşsiz ülkemizi, hürriyet ve istiklale timsal olmuş milletiniz olarak, kültür, bilim ve fen esaslarına dayalı bir şekilde yöneteceğimize, çağdaş ve demokratik bir ülke olarak ilelebet payidar olacağımıza, sizin manevi huzurunuzda söz veriyoruz. Bize armağan etmiş olduğunuz bu vatan için, size ve tüm silahlı arkadaşlarınıza gönülden borçlu olduğumuzu belirtmek ister, teşekkürlerimizi sunarız’’ ifadelerini kullandı.