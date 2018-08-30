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Anıtkabir'e hediyelik eşya

ANITKABİR ziyaretine ilişkin bir hatıra almak isteyenler için sunulan hediyelik eşyalar, Aydıncık ilçesinde kurulan sanat atölyesinde hazırlanıyor.

Anıtkabir'e hediyelik eşya

ANITKABİR ziyaretine ilişkin bir hatıra almak isteyenler için sunulan hediyelik eşyalar, Aydıncık ilçesinde kurulan sanat atölyesinde hazırlanıyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Anıtkabir'e hediyelik eşya

Aydıncık'ta işsizlere meslek edindirmek üzere yaklaşık 4 yıl önce açılan plastik sanatsal kalıpçılık kursunu başarıyla tamamlayan 20 kursiyer, daha sonra belediye bünyesindeki atölyede istihdam edildi. Bu kursiyerler, Anıtkabir'de ziyaretçilere sunulan Atatürk heykeli, Aslanlı Yol ve nöbet tutan asker gibi çeşitli maket ve magnetleri yapıyor. Aydıncık Sanat Atölyesi'nin sorumlusu heykeltıraş Erol Gürgen, 4 yıl önce belediye ve İş-Kur'un desteği ile istihdam sağlamak ve kent merkezlerine göçü azaltmak amacıyla kurs düzenlediklerini anlattı. Kurs kapsamında eğitimini tamamlayan kursiyerlerin bugüne dek Türkiye'nin birçok kurum ve kuruluşlarına plaketler ve ödül tasarımları yaptığını belirten Gürgen, "Park bahçe tasarımları, kent mobilyaları üretmeye başladık. Anıtkabir’in birçok hediyelik eşyası yine Aydıncık sanat atölyesinde üretilmektedir" dedi.

Anıtkabir yönetimince yılda bir kez kuruldan geçirilerek hediyelik eşyaların seçildiğini aktaran Gürgen, "Kurul bu yıl Aydıncık Sanat Atölyesi'nde tasarlanan hediyelik eşyalara onay vermiştir. Anıtkabir'in döküm konusundaki üretimleri Aydıncık Sanat Atölyesi'nde yapılmaktadır. Anıtkabir'e özgü hediyelik eşyalar içerisinde nöbetçi asker, nöbet değişimi, Anıtkabir maketleri, Aslanlı Yol, magnetler, Atatürk heykelcikleri bulunuyor. Bunun dışında birçok vizyon 2023 ödülleri, TRT müzik ödülleri, uluslararası ödüller, Belediye Başkanları Birliği ödülleri, Ulaştırma Bakanlığı ödüllerinin tasarım ve üretimi burada yapılmaktadır. Türkiye’de ilk milli irade anıtı Aydıncık Sanat Atölyesi'nde üretilmiştir" diye konuştu.

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