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Anıt Ağaçlar

Yozgat’ın Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerinde bulunan anıt ağaçlar, yıllardır zamana meydan okumaya devam ediyor.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:59
Anıt Ağaçlar

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ihtişamı ile görenleri etkileyen, tarihe varlıklarıyla şahitlik eden anıt ağaçların tanıtımını yaptı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Yozgat’ta iki anıt ağacın bulunduğunu, Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerindeki anıt ağaçların çok kıymetli olduklarını bildirdi. Çiftçi, ‘’Yıllara meydan okumalarının yanı sıra bakımları ve zarar görmemeleri de hassas konular arasındadır’’ dedi. Çekerek ilçesinin Kamışçık Köyündeki ‘Ulukavak Tabiat Anıtı’ ağacının 20 metrelik heybetli görüntüsü ile dikkat çektiğini aktaran Çiftçi, 8 metre genişliğinde olan ‘Ulukavak’ adı verilen alba cinsi kavak ağacının, 200 yaşından fazla olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekti. Çiftçi, ‘’Köyün simgesi haline gelen, heybetli görüntüsü ile dikkat çeken kavak ağacı köylülerimiz tarafından özenle korunuyor. Köylülerin geleneksel kıyafetlerini giyip kurban keserek dilekte bulundukları kavak ağacı, 1993 yılında sit ilanı edildi. Ayrıca Ulukavak Ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, Anıt Ağaç statüsüne kavuşturuldu’’ diye konuştu. Çiftçi, Akdağmadeni ilçesindeki anıt ağacın ise, Karadikmen Köyünde olduğuna vurgu yaptı. Çiftçi, ‘’500 yıllık meşe ağacı sapsız meşe türünün şampiyonu. Gövde çevresi 4 metre 20 santim, çapı bir metre 40 santim. 300 metrekarelik bir alanı kaplayan bu ağaç özellikleriyle türünde Türkiye Şampiyonu. Nefes alan tarihe şahitlik yapan ağaçlarımız ziyaretçilerini bekliyor’’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.11.2021 18:02
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