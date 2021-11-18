Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

ANIT AÇILDI

Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Bahadın Beldesinde, daha önce ilkokula adı verilen Şehit Jandarma Onbaşı Ali Akdoğan adına yaptırılan Şehitlik Anıtının il ve ilçe yöneticilerinin katılımı ile yapıldı.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:02
ANIT AÇILDI

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde, vatani görevini yaparken 1991 yılında teröristler tarafından yapılan hain saldırı sırasında şehit olan Jandarma Onbaşı Ali Akdoğan adına yaptırılan anıt il ve ilçe yöneticilerinin katılımı ila açıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat ile birlikte Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir ile diğer ilçe yöneticilerinin de katılımı ile Bahadın Beldesinde Şehit Jandarma Onbaşı Ali Akdoğan adına yaptırılan Şehitlik Anıtının açılışı gerçekleştirildi. Vali Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin emrinde olduklarını söyledi. Bahadın Beldesinden İsmail ve Yeter Akdoğan'ın 1970 doğumlu yedinci çocukları olan Ali Akdoğan, Kasım 1990 yılında askere alınarak, acemi er eğitimini jandarma olarak Hatay Serinyol da yaptı. Vatani görevini tamamlamak üzere Hakkari/Çukurca sınır karakolunda görevlendirildi. Burada vatani görevini yaparken 25 Ekim 1991 tarihinde teröristlerin yaptıkları hain saldırı sırasında kahramanca savaşıp, Şehit oldu. Yapılan askeri törenle doğum yeri olan Bahadın Beldesinde toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28 Ekim 1991 tarihli kararı ile Bahadın Beldesi’ndeki okula ismi verilen şehidin ismi de ölümsüzleştirildi. 1997-1998 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelinde ilköğretim uygulamasına geçildiği için okulun adı Bahadın Şehit Ali Akdoğan İlköğretim Okulu olarak değiştirildi. 

Anahtar Kelimeler:
ANIT AÇILDIYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberYozgatvaliliğiZiyaPolatSorgunBahadınşehitAnıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SULU TARIMA ADIM ADIM
SULU TARIMA ADIM ADIM
Bu da Nohudun siyahı
Bu da Nohudun siyahı
Eğitimlere yakın takip
Eğitimlere yakın takip
Destek verecekler
Destek verecekler
OSB’DE ÜRETiME DEVAM
OSB’DE ÜRETiME DEVAM
Güvenli Gelecek
Güvenli Gelecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim