ANIT AÇILDI

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde, vatani görevini yaparken 1991 yılında teröristler tarafından yapılan hain saldırı sırasında şehit olan Jandarma Onbaşı Ali Akdoğan adına yaptırılan anıt il ve ilçe yöneticilerinin katılımı ila açıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat ile birlikte Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir ile diğer ilçe yöneticilerinin de katılımı ile Bahadın Beldesinde Şehit Jandarma Onbaşı Ali Akdoğan adına yaptırılan Şehitlik Anıtının açılışı gerçekleştirildi. Vali Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin emrinde olduklarını söyledi. Bahadın Beldesinden İsmail ve Yeter Akdoğan'ın 1970 doğumlu yedinci çocukları olan Ali Akdoğan, Kasım 1990 yılında askere alınarak, acemi er eğitimini jandarma olarak Hatay Serinyol da yaptı. Vatani görevini tamamlamak üzere Hakkari/Çukurca sınır karakolunda görevlendirildi. Burada vatani görevini yaparken 25 Ekim 1991 tarihinde teröristlerin yaptıkları hain saldırı sırasında kahramanca savaşıp, Şehit oldu. Yapılan askeri törenle doğum yeri olan Bahadın Beldesinde toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28 Ekim 1991 tarihli kararı ile Bahadın Beldesi’ndeki okula ismi verilen şehidin ismi de ölümsüzleştirildi. 1997-1998 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelinde ilköğretim uygulamasına geçildiği için okulun adı Bahadın Şehit Ali Akdoğan İlköğretim Okulu olarak değiştirildi.