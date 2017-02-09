Anısı yaşatılıyor

Geç de olsa mezun olduğu Yozgat Anadolu Lisesi’ne adı verilen şehit için dün bir anma programı düzenlendi.

Yozgat Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programa Vali Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, şehidin babası Seyit Buharalıoğlu, annesi Ayten Buharalıoğlu, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra şehidin özgeçmişi okundu. Öğrenciler kahramanlık şiirleri okurken, şehidin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımın okunması da salondakileri duygulandırdı.

Programın sonunda protokol üyeleri ve şehidin ailesi, okul içerisinde şehidin anısına yaptırılan anıtı inceledi.

Okul içerisindeki anıtta şehidin fotoğrafları ve özgeçmişinin yer aldığı anıtın gezilmesiyle program son buldu.