Anıları yaşatılsın

Keven, Yozgat’ta son günlerde artış gösteren işten çıkarmaları gündeme taşıyarak, Yozgat Valiliğinden bir takım talep ve isteklerde bulundu. Sorgun’da 3aydır maaş alamadığı öğrenilen maden işçileriyle ilgili valiliğin de devreye girmesini isteyen milletvekili Keven, “Yozgat’ta işçilerin sigorta primleri, maaş ödemeleri ve diğer sosyal haklarının zamanında ve kanundaki gibi verilip verilmediğinin tespiti için denetimlerin artırılması, bu denetimlerden sorumlu kurumların daha duyarlı davranması gerekmektedir” dedi.