Anıları konuşarak yaşıyorlar

Yozgat’ın tanınan yaşlı simalarından emekli astsubay Başçavuş Mehmet Ateş ile işçi emeklisi gurbetçi Abdurrahman Telli, şehir merkezindeki Cumhuriyet Parkı’nın müdavimleri olmakla birlikte, hoş sohbet ve bol muhabbetle emekliliğim keyfini çıkarıyor. Aslen Şefaatli ilçesi nüfusuna kayıtlı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 30 yıla yakın görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Başçavuş Mehmet Ateş, bilgeliği, duruşuyla tanınırken, kendi çapındaki şairliğiyle de çevresine nam salmış. Sorgun ilçesi nüfusuna kayıtlı bir diğer emekli Abdurrahman Telli ise, parkta çayını yudumlarken bazen elinde bazen ceketinin sağ iç cebinde tomar tomar bulmaca ile takılır gözlere. Dahası yurt dışında uzun süre işçi olarak çalışıp emekliye ayrılmış ‘Bulmacakolik Dede’ diye nam salmış. Yozgat şehir merkezinin cadde ve sokaklarında birlikte gezip tozarak hoş vakit geçiren emekli yaşlıların çay bahçesindeki muhabbetleri ise bir başka keyf veriyor. Biri komutan olarak görev yaptığı askerlik anılarını, diğeri gurbette geçen yılların anısını anlatarak hoşça vakit geçirmeye çalışıyorlar. Emekli Mehmet Ateş yürüme sporuna ağırlık verirken, emekli Abdurrahman Telli ise ‘Bulmacakolik’ namıyla bulmaca çözmeyi elden bırakmıyor. Her iki yaşlı emeklinin hoş sohbetli bol muhabbetleri birliktelikleri diğer emeklilere emsal oluşturacak cinsten.