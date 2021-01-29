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Anı köşesi oluşturdu

YERKÖY ilçesinde esnaf, şehit Piyade Uzman Onbaşı İhsan Güler'in anısını yaşatmak için adının verildiği sokaktaki bir iş yerinin camına fotoğrafını ve özgeçmişini astı.

29 Ocak 2021 Cuma 00:17
Anı köşesi oluşturdu

Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, Haşim Kılıç Mahallesi Şehit İhsan Güler Sokağı'nda bulunan esnafı ziyaret ederek, şehidin adını yaşattıkları için teşekkür etti. Kepir, İhsan Güler'in 1994'te Şırnak’ta vatani görevini yaparken şehit olduğunu ve isminin Yerköy Belediyesi tarafından bir sokağa verildiğini söyledi. Esnafın bir araya gelerek şehidin fotoğrafını ve özgeçmişini sokağın girişindeki ilk iş yerinin camına astığını belirten Kepir, "Esnafın bu davranışı, şehit ailelerini gururlandırmıştır. Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin isimlerinin ve hatıralarının anılması adına çok güzel bir davranış. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır, haklarını asla ödeyemeyiz. Aziz şehitlerimizi unutmayan esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi. İş yerinin sahibi Faruk Seyhan da sokaktaki esnafla ortak karar alıp şehit köşesi oluşturduklarını anlattı. Seyhan, "Aziz vatan toprağı uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Yaptığımız bu çalışmayı görenler bize dua ediyor. İnşallah diğer cadde ve sokaklardaki esnafımıza da örnek olur" diye konuştu. Dernek başkanı Kepir, duyarlı davranıştan dolayı esnaf adına Seyhan'a plaket takdim etti.

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Anı Köşesi Oluşturdu
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