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Angaryalara tepki!

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut,  serbest muhasebeci mali müşavirlerin son zamanda maliyenin üzerlerine yüklediği bilgi ve belge taleplerinden dolayı sıkıntı yaşadığını belirterek, tepki gösterdi. 

Angaryalara tepki!

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut,  serbest muhasebeci mali müşavirlerin son zamanda maliyenin üzerlerine yüklediği bilgi ve belge taleplerinden dolayı sıkıntı yaşadığını belirterek, tepki gösterdi. 

17 Eylül 2017 Pazar 23:53
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Angaryalara tepki!

SMMMO Başkanı Bulut, mali müşavirlerin vergilerin toplanmasında Maliye Bakanlığı’nın özel sektör ile ilişkisinde bilgisi ve yasal olarak destekçisi konumu ile önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı.
Maliye Bakanlığının fatura ve fiş sayı toplamlarının belirtilmesini TÜRMOB’a ve illerdeki odaların görüşüne açmadan mali müşavirlere getirdiğini ileri süren Bulut; 
“Mali Müşavirlere göre hiçbir amaca hizmet etmeyeceği apaçık bir şekilde ortada olan fatura,  e- fatura,(Maliye Sisteminden kesiliyor), e -Arşiv Fatura (Maliye Sisteminden kesiliyor) , e-Bilet (Maliye Sisteminden kesiliyor), Perakende Satış Fişi, • Serbest Meslek Makbuzu,• İrsaliyeli Fatura Özel Fatura, Dip Koçanlı Fatura, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi, Noter Makbuzu,Döner Sermayeli Alındı belgesi, Dipkoçanlı olmayan yolcu taşıma biletleri, Tahsilat Alındı Belgesi… vb. sayılarının belirtilmesini 
Kurban Bayramı öncesi sadece İnternet Vergi Dairesi üzerinden duyurarak işleme koymasına bir anlam veremedik” dedi. 
TEK TARAFLI VE MÜZAKERE ETMEDEN TEBLİĞ EDİYOR
Ahmet Bulut, Türkiye genelinde hizmet veren 95 bin mali müşavirin maliyenin istediği ek bilgi ve belgeler ile iş yüklerinin giderek arttığını belirtti.
Özellikle son zamanlarda maliyenin tek taraflı ve müzakere edilmeden çok sayıda yeni bilgi ve belge istendiğini kaydeden Bulut, eleştirilerini şöyle sıraladı: 
“Zaten piyasa şartlarında muhasebeci mali müşavirler işlerini yetiştirmekte zorlanıyorlar. Maliye’ye bu bilgileri veremediğimiz taktirde sistem beyannameleri kabul etmeyecek ve beyannameler kabul edilmez ise cezai işleme maruz kalacaklar. Böylece özellikle son çıkan izaha davet ve amaçsız fatura sayıları konusu da dahil olmak üzere birçok konuda yoğunluk ve sıkıntı yaşıyoruz. İzaha davet mekanizması keyfiliğe dönüşebilir ve uygulamada sıkıntı oluşturacaktır. Muhasebe ve denetim mesleğinin Türkiye Cumhuriyet sınırları içerisinde yasal muhataplarıdır mali müşavirler.  Görüş alınmadan, herhangi bir taslak yayınlamadan tek taraflı tebliğ ile bildirilmesinin odaları ve sivil toplum kuruluşlarını etkisizleştirecektir.”
İŞ YÜKÜ GİDEREK ARTIYOR 
SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, meslektaşlarının üzerlerinde  piyasanın  yoğun iş yükü ve rekabeti altında yaşam standartlarına göre yine Maliye’nin belirlediği düşük bedeller ile müşterilerine hizmet verdiklerini savunarak, buna rağmen devletin farklı birimlerince aynı bilgi ve belgeyi bir çok kere istediği, fatura sayısını ise çeşitli yollardan bildirmelerine rağmen kendilerine gelen çok sayıdaki faturanın sayılmasının ve bir daha istenmesinin kendilerine aşırı yük yükleyeceğini sözlerine ekledi. 
 

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