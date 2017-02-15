Anestezi yerine ultrason

Daha önce el, kol veya bacak cerrahilerde olduğu gibi bölgesel ameliyatlar genel anestezi altında yapılıyordu.

Yrd.Doç. Dr. Muzaffer Gencer ve As. Dr. İbrahim Adalı' nın koordinasyonundaki bir ekip tarafından başarıyla uygulanmaya başlanan bu bölgesel anestezi yöntemi hastalara da önemli kolaylıklar sağlıyor.

Gencer, uygulanan yöntemin dünyanın sağlıkta önde gelen ülkelerinde özellikle de Amerika'da son yıllarda uygulanmaya başlanan en güncel bölgesel anestezi yöntemi olduğunu belirtti.

Daha önce Amerika Ohıo' da bulunan Cleveland Clinic' de, en son 2016 yılında Harvard Üniversitesi Massachusetts General Hospital Radyoloji bölümünde eğitim alarak bu uygulamalardaki deneyimlerini geliştirdiklerini belirten Gencer, özellikle yaşlı, solunum sıkıntılı, diyabet ve tansiyon gibi eşlik eden hastalığı olan hasta grubunda bu yöntemle genel anestezinin risklerinden kaçınılabildiğini, ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacını azalttığını, ameliyat sonrası takip döneminde hastalara yaklaşık 2 gün ağrısız bir süreç sağlayarak önemli konfor sağladığını bildirdi.

Gencer, açıklamasında Usg eşliğinde periferik sinir bloğu uygulanırken katater konulabildiğini, bunun özellikle ameliyat sonrası fizyoterapi gerektiren hastalarda ağrısız bir şekilde konforlu bir süreç sağladığını söyledi.