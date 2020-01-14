Analiz Raporunu Sundu

Eğitim Bir Sen, her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl içerisinde de eğitime ilişkin odak analizler, araştırmalar, raporlar hazırlayıp, projeler yürütürken, veriye dayalı bilimsel bir bakış açısıyla çalışma hayatının ve eğitim sisteminin temel sorunlarını, çözüm önerilerini ele aldı. Bu çalışmalar ‘Eğitime Bakış 2019 İzleme ve Değerlendirme Raporu’ ismiyle değerlendirildi. Eğitim Bir sen Kadışehri İlçe Temsilcisi Veli Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u makamında ziyaret etti. Bir süre ilçenin eğitim durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Solmaz, Aksoy’a değerlendirme raporunu sundu.