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ANALİG’de Yozgat rüzgarı esecek

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ANALİG İç Anadolu Hentbol grup müsabakalarına hazırlanan Yozgat ekibi rakiplerini yenerek şampiyonluk turu atmak istiyor.

ANALİG’de Yozgat rüzgarı esecek

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ANALİG İç Anadolu Hentbol grup müsabakalarına hazırlanan Yozgat ekibi rakiplerini yenerek şampiyonluk turu atmak istiyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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ANALİG’de Yozgat rüzgarı esecek

Saha ve seyirci avantajını kullanarak rakiplerini yenmeyi amaçlayan Yozgat ekibi, Antrenör Enis Atmaca gözetiminde yoğun bir çalışma trafiği içerisine girdi. Yarın başlayacak olan ANALİG İç Anadolu Hentbol grup müsabakalarında bu gün kuraların çekilip, grupların belli olacağını dile getiren Antrenör Enis Atmaca, ‘’Bizim kuramıza kim çıkarsa çıksın bütün takımları yenebilecek güce sahibiz. Hedefimiz için sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu gruptan çıkacağımıza ve Türkiye şampiyonasına katılacağımıza inanıyorum. Bunu başarmak zor değil yeter ki oyuncularım sahaya çıktıklarında şampiyonluğa inansınlar’’ dedi.

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