ANALİG başladı

Kızlar ve erkekler olmak üzere toplam 24 takımın mücadele edeceği ANALİG hentbol İç Anadolu Grup müsabakaları yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanacak olan final müsabakaları ile tamamlanacak. Yozgat ile birlikte Kayseri, Çankırı, Sivas, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Konya, Kırşehir ve Ankara’nın kız ve erkek takımlarının mücadele ettiği ANALİG hentbol İç Anadolu Grup müsabakalarına toplam 352 sporcu katıldı.