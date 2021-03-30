Anadolu’yu tanıyorlar

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından konuk edilen Sivaslı gençler, Gençlik Merkezini inceledi., çok amaçlı spor salonunda futbol maçı yaparak doyasıya eğlendi. Proje kapsamında gençler Yozgat Şehitliği ve Şeyh Osman Nuri Bağdadi Türbesi ziyaret etti, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığını gezip, Tabiat Eğitim Merkezi’nde doğam ve milli parklarla ilgili bilgiler aldı, Şahin Tepesinden Yozgat’ı seyretti. Çamlık’ta doğa yürüyüşü yapan gençler, kuş yemlikleri yaparak ağaçlara astı. Sivas’tan gelen gençlerle birlikte ‘Ütüsüz Ayakkabılar’ adlı kitap okundu, günün anısına gençlere kitap hediye edildi. Biz Anadolu’yuz projesi kapsamında Yozgat’ta Nevşehir’e giden 40 genç ise ilin tarihi ve turistik bölgeleri ile peri bacalarının bulunduğu Kapadokya bölgesini de gezip, görme ve bilgi edinme imkanı buldu.