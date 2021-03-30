Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1393
ALTIN
453.333
DOLAR
8.1836
STERLİN
11.3327
EURO
9.6405

Anadolu’yu tanıyorlar

YOZGAT Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından ‘Biz Anadolu’yuz’ adlı etkinlik kapsamında gençler Nevşehir’e giderken, Sivaslı gençler de Yozgat’a geldi.

30 Mart 2021 Salı 00:19
Anadolu’yu tanıyorlar

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından konuk edilen Sivaslı gençler, Gençlik Merkezini inceledi., çok amaçlı spor salonunda futbol maçı yaparak doyasıya eğlendi. Proje kapsamında gençler Yozgat Şehitliği ve Şeyh Osman Nuri Bağdadi Türbesi ziyaret etti, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığını gezip, Tabiat Eğitim Merkezi’nde doğam ve milli parklarla ilgili bilgiler aldı, Şahin Tepesinden Yozgat’ı seyretti. Çamlık’ta doğa yürüyüşü yapan gençler, kuş yemlikleri yaparak ağaçlara astı.  Sivas’tan gelen gençlerle birlikte ‘Ütüsüz Ayakkabılar’ adlı kitap okundu, günün anısına gençlere kitap hediye edildi. Biz Anadolu’yuz projesi kapsamında Yozgat’ta Nevşehir’e giden 40 genç ise ilin tarihi ve turistik bölgeleri ile peri bacalarının bulunduğu Kapadokya bölgesini de gezip, görme ve bilgi edinme imkanı buldu. 

Anahtar Kelimeler:
Anadolu’yu Tanıyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 tesisin açılışı yapıldı
9 tesisin açılışı yapıldı
Okullarda denetim
Okullarda denetim
Sulama sezonu değerlendirildi
Sulama sezonu değerlendirildi
Pazar denetlendi
Pazar denetlendi
Ampuller değiştirildi
Ampuller değiştirildi
Beldelere mali destek
Beldelere mali destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim