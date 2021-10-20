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Anadolu’nun Tek Blok Ormanı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçe sınırları içerisinde yer alan ormanlık alan, bol oksijenli havası ve buz gibi sularıyla dikkat çekiyor.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:00
Anadolu’nun Tek Blok Ormanı

Eşsiz güzellikleri ile ilçeyi renklendiren ormanlık alanlarda, ilkbaharda başlayan hareketlilik, sonbahar ile birlikte sessizliğe bürünüyor, kış aylarında ise beyaz örtü ile kaplanıyor. Çam ve meşe ağacı başta olmak üzere birçok ağaç türüne ev sahipliği yapan Akdağmadeni Ormanları içerisinde farklı türde yaban hayvanları bulunuyor. Samsun’dan getirilen ve doğaya bırakılan geyiklerin sayısı ise her geçen yıl biraz daha artıyor. İç Anadolu Bölgesinin tek blok ormanı olan orman içerisinde bulunan soğuk su kaynaklarının oluşturduğu derelerin yanında, yapılan çeşmelerde yaz kış akmaya devam ediyor. Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında serinletici etkisi, temiz havasıyla ilçe halkıyla birlikte Sivas ve Kayseri illerinden gelenleri ağırlayan orman alanda yeşilin her türlü tonunu görmek mümkün. İlçe merkezi yakınındaki, kaynak suyunun bulunduğu ‘Kadıpınarı’ hafta sonu tatillerinde halkın büyük ilgisini çekiyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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