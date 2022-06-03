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Anadolu’dan insan manzaraları

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Kaymakamlık Eğitim Projeleri Destek Programı kapsamında Anadolu’dan İnsan Manzaraları adlı proje Boğazlıyan TOKİ İlkokulunda başladı.

03 Haziran 2022 Cuma 00:50
Anadolu’dan insan manzaraları

Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından desteklenen proje kapsamında TOKİ İlkokulunda açılan sergiye Kaymakam Recep Aydın, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nuri Erkoç, Kurum Müdürleri, öretmenler, öğrenciler ve halk katıldı. Proje kapsamasında açıklan sergiyi gezen Kaymakam Aydın, öğrenciler ile sohbet ederek onların istekleri dinledi. Anadolu’nun Tarih ve Kültür yönünden oldukça zengin bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Aydın, “Yeni neslin Anadolu'ya bu gözle bakması, modern zaman diye dayatılan olguya geçmişini katarak ilerlemesi için tasarlanmış bir proje. Öğrencilerimize bu proje ile Anadolu’nun tarihini, kültürünü gösterebilmeyi umuyoruz. Projemiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Anadolu’dan Insan Manzaraları
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