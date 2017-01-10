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Anadolu odaları buluştu

10 Ocak 2017 Salı 06:18
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Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, 25’ncısı yapılan Anadolu Odaları Platformu toplantısına katıldı.

Anadolu odaları buluştu
Kırıkkale SMMMO’nun başkanlığında 7 Ocak Cuma günü saat 15.00’te Kırıkkale Carmine Hotel’de gerçekleştirilecek toplantıya Bulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 
Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut,  “Aksaray, Ankara, Bilecik, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat illerinden odaların platform üyeleri, ve  çevre illerden 20’ye yakın oda başkanları ve  yönetim kurulu üyeleri, genel merkezimiz TÜRMOB’un katılımıyla gerçekleşti. Bu toplantı ya katılan iller kendi illerindeki mesleki sorunları ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgi alış verişinde bulunup her il de sorunlarını üst birliği olan TÜRMOB’a iletmiş olduk. TÜRMOB yönetimi Platformu üyelerini dinleyip  ortak sorunlarımız olan mesleğimizin sorunlarını  bir an önce çözme gayreti  içinde olacaklarını dile getirdiler” dedi. 
Bulut ayrıca ev sahipliği yapan Kırıkkale SMMM Odası Başkanı Ferman Aldemir'e ve yönetim kuruluna teşekkür etti. 

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