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‘Anadolu Masalları’ anlatıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Fatih İlkokulu tarafından uygulanan Anadolu Masallarına Yolculuk Projesi okul bahçesinde gerçekleştirildi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:43
‘Anadolu Masalları’ anlatıldı

Boğazlıyan Kaymakamlığı 2022 Yılı Eğitim Faaliyetleri Destek Programı kapsamında Fatih İlkokulu tarafından uygulanan Anadolu Masallarına Yolculuk Projesi kapsamında öğrenciler Anadolu Masallarını ailelerine okudular. Okulda proje kapsamında Masal Tekerlemesi Yarışması düzenlendi. Ayrıca Anadolu Masalları yapılan resim sergisinde tanıtıldı. Proje kapsamında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
‘Anadolu Masalları’ Anlatıldı
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