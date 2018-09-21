Anadolu Gençlik’ten anlamlı kampanya

Anadolu Gençlik Derneği Yozgat Şubesi, ‘Askıda Yemek’ kampanyasıyla üniversite öğrencilerini doyurmayı amaçlıyor. Yozgat Şube Başkanı İbrahim Karslıoğlu, 30 lira ile bir öğrencinin, bir ay boyunca Bozok Üniversitesi yemekhanelerinde yemek yiyebileceğini belirtti. AGD Başkanı Karslıoğlu, derneklerinin yarım asra yakın ülkenin en önemli potansiyeli olan gençliğe yönelik hizmetler verdiklerini söyledi. Gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı yetişmesi, kariyer maaş, ya da konfor endişesiyle değil, insanlığa hizmet derdiyle dertlenmesinin en büyük idealleri arasında yer aldığını ifade etti.

Dernek Başkanı Karslıoğlu, “Zira biliyoruz ki, yaşadığımız şu imtihan dünyası sefahat denizinde yüzenlerin değil cefayı yüklenenlerin, zorluğu kardeş edinenlerin kazançlı çıkacağı bir dünyadır” diye konuştu.

Karslıoğlu, düzenledikleri kampanya kapsamında Bozok Üniversitesinde bulunan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin üniversite yemekhanelerindeki yemek ücretlerinin karşılanacağını belirtti. Başkan Karslıoğlu, “Öğlen ya da akşam yemeklerinde kullanılan öğrenci kartlarına direk para yüklemesi yapılacaktır. Bunun için Ekim ayı içerisinde öğrencilerden AGD yemek bursu başvuruları alınacak ve takip eden günlerde öğrenci kartlarına yükleme yapılacaktır. Bir öğrencinin aylık yemek gideri güncel ücretlere göre 30 Türk Lirası olup yıl içerinde toplam 300 lira mertebesinde olması beklenmektedir” dedi.

AGD Yozgat Şube Başkanı İbrahim Karslıoğlu, 9 günde 2 bin 690 askıda yemek kampanyasına destek aldıklarını da sözlerine ekledi.

