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Anadolu'daki en güzel mimarisi Yozgat'ta bulunuyor

Yozgat’ın kurucusu Çapanoğlu ailesi tarafından yaptırılan, İstanbulluoğlu Mahallesindeki, Çapanoğlu Büyük Cami, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari tarzının Anadolu’daki önemli örneklerinden biri.

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:55
Anadolu'daki en güzel mimarisi Yozgat'ta bulunuyor

İki kısımdan meydana gelen caminin birinci kısmı Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından 1779 tarihinde yaptırılıp, 1795’de kardeşi Süleyman Bey tarafından da genişletilmiş. İnşaatından 16 yıl sonra yapılan bu ilave ile cami, iç cami ve dış cami olmak üzere 2 kısımdan oluşuyor. Şehrin her yerinden görülebilen cami, ince minaresi, yüksek kasnaklı kubbesi ve köşe kuleleri ile Yozgat’ın sembol yapılarından biri olan caminin duvarlarını süsleyen resim ve işlemelerle dikkat çekiyor. Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii duvarlarını süsleyen resimlerin, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari stilinin Anadolu‘da meydana getirilen nadide eserlerinden olduğu kaydediliyor. Camide yoğun olarak kalem işi süslemeler görülmekte. İç ve dış caminin harim duvarları, üst duvarları, kemer kavsi ve karınlarında mermer taklidi boyamalar yer almakta. Dış caminin ana kubbe içinde ve iç cami kubbesi ve pandantiflerinde kıvrık dallar, yapraklar, çiçek ve meyve tasvirleriyle yapılan süslemeler dikkat çekici. Caminin içerisinde Çapanoğlu ailesinin ileri gelenlerinin, avlusunda ise ikinci ve üçüncü kuşak aile fertlerinin mezarları bulunuyor. Cami içerisinde ayrıca Çapanoğlu ailesinin Sancağı da sergileniyor. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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