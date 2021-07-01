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Anadolu Basınının idam fermanı!

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri kapsamında Basın ve Yayın giderlerine ilişkin yeni düzenlemenin Anadolu basınının idam fermanı niteliğinde olduğunu söyledi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 00:40
Anadolu Basınının idam fermanı!

Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti’nin bugün gerçekleştirilen genel kurulunda bu konuyla ilgili konuşan Esendemir, “Yeni düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük gazete alımı yapılamayacağı ve görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunamayacağını kapsamaktadır. Bu düzenleme Anadolu basını için adeta idam fermanıdır. Gazetelerin elektriğini ve suyunu kesmekle eşdeğerdir. Anadolu basını bu zorlu süreçte devletten destek beklerken tam aksine Anadolu basınını çok güç duruma düşürecek bir uygulama ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir” diye konuştu.

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Anadolu Basınının Idam Fermanı!
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