Amirlik hizmete hazır

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasında incelemelerde bulunup, son durumu hakkında bilgi aldı. 2017 yılının Mart ayı içerisinde yapımına başlanılan Saraykent Emniyet Amirliği binasının proje maliyetinin 3 milyon 882 bin 200 lira olduğu bildirildi. Milletvekili Başer, ‘’Saraykent ilçemize bir eser daha kazanıyoruz. Yakın zamanda açılışını yapacağımız Saraykent Emniyet Amirliği binasında inceleme yaptık. Emniyet Amirliği binamız Saraykent ilçemize hayırlı olsun’’ dedi.