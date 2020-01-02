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Amirlik hizmete hazır

SARAYKENT ilçesinde, emniyet teşkilatı için yapımına 2017 yılında başlanılan yeni hizmet binası inşaatı tamamlandı, çevre düzenlemesi çalışmalarının da sonuna gelindi.

Amirlik hizmete hazır

SARAYKENT ilçesinde, emniyet teşkilatı için yapımına 2017 yılında başlanılan yeni hizmet binası inşaatı tamamlandı, çevre düzenlemesi çalışmalarının da sonuna gelindi.

02 Ocak 2020 Perşembe 04:04
Amirlik hizmete hazır

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasında incelemelerde bulunup, son durumu hakkında bilgi aldı. 2017 yılının Mart ayı içerisinde yapımına başlanılan Saraykent Emniyet Amirliği binasının proje maliyetinin 3 milyon 882 bin 200 lira olduğu bildirildi. Milletvekili Başer, ‘’Saraykent ilçemize bir eser daha kazanıyoruz. Yakın zamanda açılışını yapacağımız Saraykent Emniyet Amirliği binasında inceleme yaptık. Emniyet Amirliği binamız Saraykent ilçemize hayırlı olsun’’ dedi.

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Amirlik Hizmete Hazır
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