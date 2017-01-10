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Ametistler Sarıhacılı’da

10 Ocak 2017 Salı 06:22
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Aydıncık İlçesi’nde çıkan yarı değerli ametist taşından yapılan takı ve hediyelik eşyalar Sarıhacılı Mahallesi’nde bulunan Yozgat Belediyesi’nin yöresel ürünler evinde satışa sunuldu.

Ametistler Sarıhacılı’da
Aydıncık İlçesi’nde çıkan ametist taşından üretilen takı, kolye ve hediyelik eşyalar artık Sarıhacılı’da bulunan yöresel ürünler evinde de satışa sunulacak. 
Yozgat Belediyesi ve Aydıncık Ametist ve Yarı değerli Taşları İşleme ve Tanıtma Derneği arasında yapılan işbirliğiyle hazırlanan ürünler, satış merkezindeki yerini aldı.
Belediye Başkanı Kazım Arslan’da ürünleri inceleyerek, dernek başkanı Nimet Türker’den bilgi aldı.
Başkan Arslan, yöresel ürün evinde sadece merkezle sınırlı kalınmadığını, tüm ilçelere ait değerli eşyaları satışa sunduklarını söyledi. 

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