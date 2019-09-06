Ametist katkı sağlayabilir

İl Genel Meclisi Ar- Ge Komisyonu, ametist taşıyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Türkiye’nin 2023 vizyonunda, ülkemizin altın ve mücevherat merkezi olma hedefine dikkat çekilerek, ilimizde çıkan yarı değerli taş ametistin bu amaca ciddi katkılar sağlayabileceği vurgulandı.

Bölge insanın sadece süslü ve parlak taşlar olarak gördüğü taşların, yıllar boyunca ilçe dışından gelen insanların kaçak kazılar sonucunda zarar gördüğünü, zararın önlenmesi maksadıyla Aydıncık Kaymakamlığı’nın önceki yıllarda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde “Süs Taşları ve Kuyumcu Sınıfı” kurulduğu dile getirildi.

Komisyon Başkanı Bekir Bozkurt, “Bu kurulan sınıf ve atölyelerde süs taşlarını işlemeyi meslek haline getiren girişimci bayanlar Ametist ve yarı değerli süs taşlarını işleme ve tanıtma derneğini kurarak, kurs ve tanıtım faaliyetleriyle daha fazla kişinin bu işi öğretip geliştirmesi hedeflenmiştir, ilçede bu faaliyet devam etmektedir” diye konuştu.

