Ametist'e Tescil

Alakoç, ‘Oda olarak ilimizde üretilen ve bize özgü olan ürünlerin tanıtımı noktasında elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığım inceleme sonucu burada büyük emeklerle güzel ürünler meydana getirildiğini gördük. Bizlerde istiyoruz ki, insanlar Yozgat'tan bir şey alıp götürebilsin. Veya biz Yozgat'tan giderken bir şeyler alıp götürebilelim. Bugün baktığınızda her ilin birkaç çeşit hediyelik eşyası var. Oda olarak bizlerde il dışına giderken yanımızda götüreceğimiz ve tanıtımı yapacağımız ürün yelpazemiz geniş olsun. Oda olarak Coğrafi İşaret almak için gerekli çalışmalara başlattık. Yakın zamanda da sonuçlanacağı kanaatindeyim’ dedi.

Alakoç, Aydıncık Ametist Derneği Başkanı Nimet Türker ile birlikte üretimde kullanılan teknoloji ve ham olarak çıkartılan taşları inceleyip, bilgi aldı. Derneği Başkanı Nimet Türker, Alakoç’a teşekkür ederek, tanıtıma çok ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi. Türker, ‘Aydıncık'ta yarı değerli taşlarımız ametist, kuvars, kalsedon, akik gibi taşlar çıkmaktadır. Biz Aydıncık Halk Eğitim Merkezi olarak o taşları işliyoruz kolyeye, yüzüğe, tespihe ve masa isimliği gibi ürünlere dönüştürüyoruz. Kursumuzda bulunan bayanlar da hem meslek ediniyor hem de evlerinin geçimine destek oluyorlar. Başkan beyde sağ olsun yüklü bir sipariş vererek bizlere destek oldu’ diye konuştu.

