Ambulans teslim edildi

TANAP, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu boru hattı güzergahındaki 10 vilayete 13 ambulans hibe etti. TANAP ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla, hattın geçtiği Yozgat iline de ambulans verildi. Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılan doğal gazı, Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TANAP, geçtiği güzergah boyunca ekonomik ve sosyal kalkınma ile doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamındaki projelerine bir yenisini ekledi. TANAP tarafından hibe edilen ambulanslar Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Bayburt, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerine dağıtılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

Haber: Mustafa TEKER