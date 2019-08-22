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Ambulans kaza yaptı

AKDAĞMADENİ ilçesi yakınlarında, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda hasta nakli yapan ambulans şarampole indi.

Ambulans kaza yaptı

AKDAĞMADENİ ilçesi yakınlarında, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda hasta nakli yapan ambulans şarampole indi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Ambulans kaza yaptı

Kazada, bir sağlık personeli hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören bir hasta, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Hastayı Yozgat’tan Sivas’a götürmek üzere yola çıkan ambulans, Akdağmadeni ilçesi yakınlarında, yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole indi. Kazada, ambulansta görevli sağlık personeli yaralandı, yapılan ilk müdahale sonrasında Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine getirildi. Sürücü ve nakil halindeki hastanın kazadan zarar görmediği, hastanın başka bir ambulans ile Sivas’a götürüldüğü kaydedildi. 

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