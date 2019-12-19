Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110575
ALTIN
281.153
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7491
EURO
6.5790

Amatörden Süper Lige

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Sorgun Gençlikspor’un genç oyuncusu Osman Can Çötür Süper Lig’e transfer oldu.

Amatörden Süper Lige

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Sorgun Gençlikspor’un genç oyuncusu Osman Can Çötür Süper Lig’e transfer oldu.

19 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Amatörden Süper Lige

Sorgun Gençlikspor takımının alt yapısından yetişen ve gösterdiği performans ile göz dolduran Osman Can Çötür Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a transfer oldu. Sorgun Gençlikspor Antrenörü Memiş Keskin, kulüplerinin alt yapısı ve A takımından yetişen Osman Can Çötür’ün Kayserispora’a transfer olduğunu söyledi. Keskin, ‘’Osman Can Çötür kardeşimiz Süper Lig takımlarından İ.M. Kayserispor ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kardeşimizin bu günlerde olmasında vesile olan Kulüp Başkanımız Levent Tuncer, ve Kurucu Hocamız Halil Aydoğan’a teşekkür ederiz. Kendisine Sorgun Gençlik Spor Ailesi olarak profesyonel hayatında başarılar dileriz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Amatörden Süper Lige
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıtma tamam
Arıtma tamam
UYGULAMA BAŞLIYOR
UYGULAMA BAŞLIYOR
Bu Cami Lavanta Kokacak
Bu Cami Lavanta Kokacak
İşbirliği Protokolü
İşbirliği Protokolü
Çiftçiden şekere ziyaret
Çiftçiden şekere ziyaret
Çamlık Turizme Açılsın
Çamlık Turizme Açılsın
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim