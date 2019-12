Amatörden Süper Lige

Sorgun Gençlikspor takımının alt yapısından yetişen ve gösterdiği performans ile göz dolduran Osman Can Çötür Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a transfer oldu. Sorgun Gençlikspor Antrenörü Memiş Keskin, kulüplerinin alt yapısı ve A takımından yetişen Osman Can Çötür’ün Kayserispora’a transfer olduğunu söyledi. Keskin, ‘’Osman Can Çötür kardeşimiz Süper Lig takımlarından İ.M. Kayserispor ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kardeşimizin bu günlerde olmasında vesile olan Kulüp Başkanımız Levent Tuncer, ve Kurucu Hocamız Halil Aydoğan’a teşekkür ederiz. Kendisine Sorgun Gençlik Spor Ailesi olarak profesyonel hayatında başarılar dileriz’’ dedi.