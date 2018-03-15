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Amatörde maç günü değişti

PAZAR günü oynanması gereken Yozgat Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off müsabakalarında tarih değişikliği yapıldı.

Amatörde maç günü değişti

PAZAR günü oynanması gereken Yozgat Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off müsabakalarında tarih değişikliği yapıldı.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Amatörde maç günü değişti

Pazar günü oynanması gereken Play-Off müsabakalarında lider Sorgun Belediyespor ile İl Özel İdarespor arasında oynanacak olan maç yarın onanırken, Şefaatlispor ile Yemenoğlu Bozokspor arasında oynanacak olan müsabaka ise Cumartesi günü başlayacak. Yozgat Çamlıkspor ile Sarıkaya Belediyespor arasındaki müsabaka ise Çamlıkspor’un ligden çekilmesi nedeniyle oynanmayacak. 

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