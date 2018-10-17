AMAN DiKKAT!

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle birçok vatandaş kullandıkları soba, kombi ve şofbenden sızan korbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybediyor. Vatandaşların alacağı basit tedbirlerle önlenebilecek soba, kombi ve şofben kullanımından kaynaklı korbonmonoksit zehirlenmeleri ile ilgili olarak Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, çalışma başlattı. Yozgat merkez ve tüm ilçelerde, soba kullanımının yaygın olduğu mahallelerde broşürler dağıtıldı. Soba, kombi ve şofbenden sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri konusunda vatandaşların almaları gereken tedbirlerin sıralandığı broşürde, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.